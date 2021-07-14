В Альметьевске появится бульвар, связанный с именем Ризы Фахретдина, его трудами и биографией

В 2021 году в Альметьевске состоится реконструкция пешеходного бульвара вдоль улицы Ризы Фахретдина — от улицы Ленина до улицы Советской. Благоустройство улицы пройдет по федеральной программе формирования комфортной городской среды, входящей в состав национального проекта «Жилье и городская среда», и республиканской программе развития общественных пространств. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

«Первая очередь будет выполнена в 2021 году, финансирование на текущий год составит 78 962 544 рубля», — уточнил источник.

Над созданием этого проекта работает проектная компания «Прогресс» города Альметьевск под кураторством главного архитектора Антона Севастьянова.

Концепция городского бульвара по улице Ризы Фахретдина представляет собой образ яркой, выразительной, запоминающейся, современной и многофункциональной территории, формируя эту протяженную площадку в своеобразную зону просвещения.

Линейная структура бульвара протянулась в направлении от улицы Герцена до улицы Советской. Вблизи проектируемой территории расположены различные научные точки, общеобразовательные школы, детские сады, институты и даже физкультурный колледж.

Научный дух местности выражается в переосмыслении характерного рисунка дорожек, газонов и различных функциональных площадок. В основу пластики нового бульвара легла арабская стилистика и плавные формы.

Бульвар неразрывно связан с именем Ризы Фахретдина, его трудами и биографией. Именно ассоциации с этой личностью помогли архитекторам создать основную концепцию пешеходного бульвара и сформировать новую интересную территорию для жителей города.

Бульвар по улице Ризы Фахретдина является довольно протяженной площадкой общественного пространства. Именно поэтому было принято решение разделить бульвар на четыре основные зоны — входную зону с инсталляциями, детскую игровую зону, тихую прогулочную зону и спортивную зону. Каждая зона включает в себя особую площадку, подходящую по окружению, чтобы бульвар лучше вписывался в городскую среду. Например, рядом со спортивным колледжем располагается спортивная площадка, а также зона со спортивным оборудованием. Возле Музея ветеранов боевых действий и мемориала расположены площадки для тихого отдыха.

В будущем территория бульвара превратится в креативную площадку, где будут собраны различные уличные элементы, связанные между собой единой концепцией. Главной особенностью станут фразы и цитаты Ризы Фахретдина, которые воплотятся во многих малых архитектурных формах бульвара, например, на ограждениях, световых цилиндрах, перфорациях.

tatar-inform.ru