Мечеть села Аджим Кировской области обрела минарет

На днях в селе Аджим Малмыжского района Кировской области состоялась торжественная церемония по случаю водружения полумесяца на минарет мечети. В мероприятии приняли участие председатель ЦРО ДУМ Кировской области Нияз хазрат Кашапов, глава Малмыжского района Э.Л. Симонов, глава местного самоуправления с.Аджим Р.М. Хайретдинова, руководитель автономии татар Кировской области Я.Х. Асхатдинова, имамы приходов мечетей Кировской области, приглашенные гости и жители села.

Церемония началась с водружения полумесяца на минарет мечети и восхваления Всевышнего Аллаха праздничными такбирами. Затем имам Новоирюкской мечети Фарит хазрат Нигматзянов прочитал аяты из Священного Корана, а Нияз хазрат Кашапов произнес дуа, попросив Всевышнего о здравии, мире и согласии. В своей речи перед собравшимися он почеркнул, что величие домов Аллаха не в их нарядном убранстве, а в прихожанах, которые искренне поклоняются Всевышнему. «Каждый прихожанин должен думать о своем счастливом будущем в этом мире и в мире вечном и приводить в мечеть своих детей и внуков, чтобы они, посещая мечеть, воспитали в себе духовно-нравственные ценности ислама и стали достойными гражданами страны, стали отрадой для своих родителей», – подчеркнул председатель ДУМ Кировской области.

Глава Малмыжского района Э.Л. Симонов искренне поздравил мусульман с этим событием и пожелал, чтобы жители Аджима, принадлежащие разным конфессиям, всегда жили в дружбе и взаимопонимании.

Руководитель автономии татар Кировской области Я.Х. Асхатдинова также поздравила собравшихся с этим праздником и вручил в библиотеку Аджимской мечети книги по изучению татарского языка, а глава местного самоуправления Р.М. Хайретдинова поблагодарила односельчан, которые внесли свой вклад в это благое дело.

Всех односельчан с водружением полумесяца поздравил и имам Аджимской мечети Рауф хазрат Валеев. Он поблагодарил всех, кто участвовал в постройке нового минарета. «Пусть Аллах вознаградит вас и будет вами доволен», – сказал священнослужитель.

dumrf.ru