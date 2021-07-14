Равиль Ахметшин вручил медали в честь 100-летия ТАССР

В Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ прошла церемония награждения медалями в честь 100-летия ТАССР.

Награды вручил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» награждены генерал-майор Андрей Торощин, заместитель начальника Национального центра управления обороной России – начальник Центра контроля и координации полетов авиации Вооруженных Сил России, вице-адмирал Виктор Калганов, заместитель начальника Национального центра управления обороной России и генерал-майор Андрей Филякин, Командир Президентского полка ФСО России.

Награда им вручена за плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан, существенный вклад в укрепление обороноспособности страны и военно–патриотическое воспитание граждан.

Равиль Ахметшин поблагодарил участников встречи за активное взаимодействие с Республикой Татарстан.

«Много российских военачальников связаны с Татарстаном, они родились, учились или работали в республике. Это выпускники Казанского Суворовского военного и Казанского высшего танкового училищ. Татарстан воспитал хороший кадровый состав для обороны страны. Например, Клуб офицеров, созданный при Полпредстве Татарстана, объединил 16 Героев Советского Союза и России», – сказал Равиль Калимуллович.

Андрей Филякин поблагодарил руководство Республики Татарстан, а также Полномочное представительство РТ в РФ за награду и внимание.

Он рассказал, что его детские и юношеские годы прошли в Казани. Андрей Владимирович – выпускник Казанского Суворовского военного училища.

«Инициатива о наборе призывников из Республики Татарстан в полк принадлежит первому Президенту Татарстана Минтимеру Шариповичу Шаймиеву. И я имел честь начать эту работу вместе с военным комиссаром Сергеем Николаевичем Погодиным», – сказал Командир Президентского полка.

На сегодняшний день в этой элитной части проходят службу 20 татарстанцев. Набор призывников из республики идет с весны 2010 года.

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