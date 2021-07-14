Национальный музей РТ представит жителям и гостям Казани обновлённый внутренний двор

15 июля Национальный музей Республики Татарстан представит жителям и гостям Казани обновлённый внутренний двор, где в течение лета будут проходить необычные культурные мероприятия. Поэзия и музыка, кино и музыка, литература и театр, лекции и концерты звёзд запланированы этим летом.

Проект, созданный при поддержке Министерства культуры республики, носит название «hАВА», что переводится с татарского как «воздух». «Это тот глоток свежего воздуха, который необходим и музейному делу, и публике, жаждущей культурного развития. Новые, экспериментальные, смелые, новаторские шаги в развитии музейного дела – мировой тренд», – говорит Алиса Вяткина, и.о. генерального директора Национального музея.

Хедлайнером вечера выступит вокальный коллектив Jukebox trio – казанские парни, давно покорившие Москву и всю Россию. Вот уже более 15 лет Jukebox trio – братья Владимир и Илья Ивановы и Гарри Краулис – с помощью трех голосов без использования музыкальных инструментов создают мощное звучание, не уступающие самым модным электронным музыкантам и являются любимыми гостями различных телешоу от Comedy club до программ «Первого канала». Каждое их выступление – это что-то новое, свежее и интересное. На концерте 15 июля Jukebox trio предстанут перед публикой ещё и в статусе популярных тиктокеров. Парни будут удивлять новыми каверами и авторскими композициями.

Казанскую сцену представят дуэты – Альбина Абсалямова и Евгений Соколов, Лия и Оскар и группа МанушМануш. Каждый из коллективов презентует жанр, который будет представлен на площадке летом: синтез современной поэзии и живого звука, разножанровые дуэтные исполнения, джаз во всевозможном виде и многое другое. А ещё на открытии зрителей ждут розыгрыши с сюрпризами от партнёров фестиваля. До встречи на фестивале «hАВА»!

Старт – 15 июля, 19.00

Вход – центральный вход в Национальный музей или через арку

mincult.tatarstan.ru