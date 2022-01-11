Камиль хазрат Самигуллин встретился с муфтием Ставропольского края

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с председателем ЦРО “ДУМ Ставропольского края”, муфтием Мухаммадом хазратом Рахимовым. Почетный гость прибыл в Казань для участия в заседании Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией в качестве председателя Исполнительного комитета Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Муфтий Ставрополья, напомнив, что 2022 год – важный и насыщенный событиями для мусульман России, с удовольствием ознакомился с муфтиятом Татарстана и основными направлениями его работы.

Камиль хазрат в первую очередь рассказал ему о том, что в рамках празднования 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии Духовным управлением мусульман РТ ведется работа над новым проектом – рукописным мусхафом Куръана, и напомнил, что 12 января в 10.30 в мечети «Кул Шариф» состоится его презентация.

В ходе встречи Мухаммад хазрат Рахимов высоко оценил уровень подготовки муфтията Татарстана к 1100-летию и выразил интерес к татарскому религиозному наследию. Он рассказал о жизни татар и мусульман в Ставропольском крае и продемонстрировал знание татарского языка. Кроме того, Мухаммад хазрат выступил с предложением подписать соглашение между муфтиятами: совместное сотрудничество предполагает взаимодействия ДУМ по различным направлениям работы. «Наш визит в Казань говорит о том, что Северный Кавказ полностью поддерживает политику муфтия Татарстана, политику Президента Татарстана в отношении ислама”, – заявил Мухаммад хазрат.

dumrt.ru