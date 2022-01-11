В конференции национальных театров России принимает участие делегация Татарстана

В минувший понедельник, 10 января, в Петрозаводске открылась Учредительная конференция Ассоциации национальных театров России, которая собрала представителей 31 театра из разных регионов страны.

Делегацию от Республики Татарстан возглавила министр культуры РТ Ирада Аюпова. Также в состав делегации вошли: директор театра им.Г.Кариева Луиза Шарова, художественный руководитель Буинского государственного драматического театра Раиль Садриев, директор Альметьевского татарского государственного драматического театра Фарида Исмагилова, главный режиссёр Татарского академического театра имени Г.Камала Фарид Бикчантаев, сообщает Министерство культуры РТ. Вместе с представителями ведущих отечественных театров, участники конференции обсуждают текущее состояние национальных театров в России, а также позиционирование театра в современном информационном пространстве.

Сегодня, 11 января, в рамках конференции в Национальной библиотеке республики пройдет панельная сессия «Имиджевое позиционирование театра в современном информационном пространстве».