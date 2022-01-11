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В татарском центре “Мирас” г.Верхний Уфалей наградили участников “Джалиловских чтений”

В татарском центре “Мирас” г.Верхний Уфалей наградили участников “Джалиловских чтений”

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 11.01.2022 0 6

Творчество Мусы Джалиля привлекает к участию все большее количество участников. В 2021 году конкурс проводился по 11 номинациям, значительно расширились и возрастные категории участников – от трех лет и выше. Учащиеся из Верхнего Уфалея представили произведения М.Джалиля на русском, азербайджанском и английском языках.

Поздравили участников конкурса Большакова Е.В. методист по развитию национальных культур, председатель ТКЦ «Мирас» Реда Кабирова,  активисты центра. Зульфар Иркабаев, имам мечети Верхнего Уфалея поощрил участников сладкими призами.

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