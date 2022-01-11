В канун Нового года ГОО татар и башкир “Ватан” г. Нягань поздравила ветеранов ВОВ и тыла

В канун Нового года ГОО татар и башкир “Ватан” г. Нягань поздравила ветеранов ВОВ и тыла Давлетшину Махмузу Фазлыевну, Мунасипову Кариму Абдуловну, Шаймарданову Сарию Валиевну. Они способствовали Победе во время ВОВ, работая на лесозаготовках, торфяниках, колхозах. Об этом сообщает Национально-культурная автономия татар г. Сургута.

Вручили, как и полагается у татар и башкир, чай, пироги. Но, самое главное, – передали авторские подарки, сделанные своими руками, выполненных в национальных традициях, что очень обрадовало ветеранов.