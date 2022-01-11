В Татарстане стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

В Татарстане 10 января стартовал региональный этап Всероссийской и заключительный этап Республиканской олимпиад школьников 2021-2022 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады состоится по 24 дисциплинам. Состязания по каждому предмету пройдут во всех регионах России в одно и то же время по единым заданиям, где примут участие ученики 9-11 классов, набравшие необходимое количество баллов на муниципальном этапе, а также победители и призёры регионального этапа 2021-2022 учебного года.

Одновременно с региональным этапом пройдет заключительный этап республиканских олимпиад. На данное состязание по 15 предметам приглашены татарстанские школьники 4-11 классов.

В рамках данных мероприятий запланированы Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе, XXVIII Поволжская научная экологическая конференция школьников им. Терентьева, а также олимпиада среди сельских школ «Путь к Олимпу» по четырем предметам: «Физика, «Химия», «Английский язык», «Математика».

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