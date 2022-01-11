В Пензенской области состоялся открытый турнир по шахматам

Седьмой год подряд в Иссинском районе была продолжена прекрасная традиция проведения открытого турнира по шахматам в честь памяти почётного гражданина Иссинского района Закира Курмаева. Состязания состоялись 5 января 2022 года в шахматном клубе “Белая ладья” спортивной школы Иссинского района.

На церемонии торжественного открытия мероприятия, проходившей в актовом зале районной школы искусств, присутствовали родственники, коллеги, друзья Закира Хусяиновича, организаторы, спонсоры, участники и зрители соревнований.

К собравшимся с приветствием, добрыми воспоминаниями о замечательном человеке и общественном деятеле, а также с пожеланиями успехов и побед командам обратились первый заместитель главы администрации Иссинского района Николай Хрипунов, председатель татарской национально-культурной автономии Пензенской области Жиганша Туктаров, старший внук Закира Хусяиновича Тимур Курмаев.

Жиганша Зейнятуллович вручил памятные сувениры Николаю Хрипунову, Александре Имамовой и Халилу Бахметову.

О порядке прохождения турнирных игр сообщил главный судья Мисалим Манюров, напомнивший о важнейшем моральном принципе соревнований – уважении соперника.

Мотивацией к достижению высоких результатов на турнире стали ценные призы – кубки, грамоты, медали, которые были вручены самым выдающимся юным шахматистам, показавшим отличные технику и тактику ведения игровых поединков.

На протяжении соревнований все участники и гости могли подкрепиться вкусным угощением, предоставленным родственниками Закира Курмаева.

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