tatruen
Главная / Новости / Камиль Самигуллин: Закладка камня Соборной мечети состоится в рамках майских мероприятий
Камиль Самигуллин: Закладка камня Соборной мечети состоится в рамках майских мероприятий

Камиль Самигуллин: Закладка камня Соборной мечети состоится в рамках майских мероприятий

в Новости, Слайдер, Религия, Главные новости, 21.01.2022 0 1

Закладка камня в основание будущей Соборной мечети в Казани состоится в рамках майских мероприятий. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин.

По его словам, мечеть уже включена в план федеральных мероприятий по празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

«Подразумевается, что закладка камня [в основание будущей мечети] состоится в рамках майских мероприятий. А в Татарстане если камень закладывается, то объект всегда достраивается. Поэтому мечеть будет построена, иншаллах (если пожелает Аллах. — Ред.), — пояснил Камиль Самигуллин.

Он добавил, что остаются еще технические вопросы — привязки, согласования. Камиль Самигуллин надеется, что все удастся решить положительно.

«Самое главное, что уже принято политическое решение», — сказал Самигуллин.

tatar-inform.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.