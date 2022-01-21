В Казани продолжает свою работу Зимний форум мусульманской молодежи

Мероприятие является одним из многочисленных инициатив, проводимых ДУМ РТ в рамках 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией.

Нынешний зимний форум, как и в прошлом году, проходит на двух площадках один за другим – отдельно для юношей и девушек. В форуме, который стартовал в тринадцатый раз принимают участие 60 юношей и 60 девушек. Ежегодный форум проводится с целью повышения религиозного образования и нравственности мусульманской молодежи, привлечения ее внимания к духовным ценностям, традициям татарского народа.

На форум съехались мусульманки 18-30 лет из Казани, Москвы, Челябинска, Уфы, Оренбурга, Самары и других регионов. Для них недалеко от Казани на базе отдыха предусмотрена содержательная концепция, направленная на духовное и физическое развитие. Участницы форума прослушают лекции о женщинах, упомянутых в Куръане (жена Фараона Асия, жены Ибрахима, Нуха, Юсуфа, Аюба).

Эстафету от мусульманок с 26 по 30 января примут юноши, которые соберутся на базе Болгарской исламской академии. Для них спикерами выступят богословы Татарстана и Дагестана. Темой юношеского форума станет ахляк, роль мужчины в семье и мусульманской умме. Участников форума ждут интересные лекции, квесты, а также тимбилдинг, который поможет участникам стать единой командой. Помимо обучения, ребята смогут отдохнуть на 3 площадках: их ждет кинозал, катание на лыжах, а также общение с наставниками в форме вопрос-ответ.

Ежегодный зимний молодежный форум позволяет молодым людям не только повышать свои знания, но и объединяться, знакомиться, духовно обогащаться и реализовывать свои социальные начинания. Например, самым популярным социальным стартапом Форума мусульманской молодежи является программа по обучению молитве и основам ислама «Школа одного дня», дискуссионный клуб по вопросам, волнующим умму, благотворительная акция в поддержку больных детей «Подари бумаге новую жизнь» и другие. Поэтому форум можно назвать генератором социальных проектов.

В целях предотвращения распространения коронавируса и заболеваний дыхательных путей организаторами принимаются все меры предосторожности: для участников подготовлено достаточное количество медицинских масок, антисептиков и других гигиенических принадлежностей.

dumrt.ru