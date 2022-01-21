В Казани состоится Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе

Со 2 по 5 февраля в Казани пройдет Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе. В ней примут участие более 150 учащихся 8-11 классов из 21 региона России.

3-4 февраля на базе Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма состоится олимпиада по татарскому языку и литературе и устный тур «Художественное слово», посвященный 65-летию со дня присуждения Мусе Джалилю Ленинской премии за цикл стихов «Моабитские тетради».

Для участников олимпиады подготовлена культурно-экскурсионная программа с посещением достопримечательностей Казани, просмотр спектаклей ведущих татарских театров, встречи с представителями Союза писателей Республики Татарстан, сообщает Министерство образования и науки РТ.

4 февраля в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина состоится торжественная церемония закрытия олимпиады.

kzn.ru