Карши хранит память о Мусе Джалиле

16 февраля 2021 года Татаро-башкирский национальный культурный центр Кашкадарьинской области при поддержке областного хокимията, областной телерадиокомпании, средних общеобразовательных школ №15 и №23 города Карши и Каршинской специализированной школы искусств провел акцию, посвященную 115-й годовщине со дня рождения Мусы Джалиля. Акция была приурочена к Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

В исполнении духового оркестра Каршинской специализированной школы искусств прозвучал «Гвардейский марш». Участники мероприятия почтили минутой молчания память великого сына татарского народа.

Затем Камилла Багаутдинова представила вниманию аудитории красочную видео-презентацию «Славный жизненный путь Мусы Джалиля».

Пристальный интерес участников очередного традиционного мероприятия также вызвал доклад директора центра Фирюзы Ихсановой «Муса Джалиль — гордость мировой поэзии». Она, в частности, отметила непреходящее историческое и духовное значение творчества поэта, переводы его произведений на многие языки мира. Выразила благодарность преподавателями и учащимся Каршинской специализированной школы искусств, оказывающим многолетнюю поддержку усилиям областного Татаро-башкирского национального культурного центра в увековечивании памяти великого сына татарского народа, патриота и поэта-интернационалиста Мусы Джалиля.

Другие докладчики — учащиеся средних общеобразовательных школ №15 и №23 города Карши Амина Музипова, Аслиддин Асомов, Алина Павлова, Мадина Батыршина, Ангелина Раупова, Карен Курбанов — осветили творческий путь поэта и общественного деятеля. В их исполнении также прозвучали строки из стихотворений, написанных Мусой Джалилем для детей и о детях.

Методист Каршинского городского отдела народного образования Ирина Кенжабаева поздравила аудиторию акции со знаменательной датой и подчеркнула большое значение творчества Мусы Джалиля в патриотическом и интернациональном воспитании подрастающего поколения.

В заключительной части мероприятия духовой оркестр Каршинской специализированной школы искусств представил популярные оркестровые произведения «Караван» и «Ок лолалар».

Бурные аплодисменты зрителей вызвали и песни «Besame mucho», «You never know», а также песня «Melodramma» в исполнении преподавателей Каршинской специализированной школы искусств Галины Проскуриной, Ильяса Мухаммадиева и русский народный танец в исполнении учащихся Каршинской специализированной школы искусств.

Мероприятие завершилось награждением Почетными грамотами областного Татаро-башкирского национального культурного центра лучших докладчиков, активистов центра и педагогов Каршинской специализированной школы искусств — активных участников традиционных Джалиловских молодежных конференций.

Фирюза Ибрагимова, г.Карши, Республика Узбекистан