В Нацбиблиотеке Чувашской Республики состоялся литературный вечер, посвящённый памяти татарского поэта Мусы Джалиля

7 февраля в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялся литературный вечер, посвящённый памяти татарского поэта Мусы Джалиля, погибшего в фашистском плену, в тюрьме Моабит. Стихи, написанные им перед казнью, составили сборник «Моабитские тетради».

Пронзительная судьба талантливого поэта, мужественного человека не оставляет равнодушными читателей, писателей, художников и всех, кому дорог мир. В программе литературного вечера – страницы биографии, поэтическая декламация, выступление солистки Чувашской государственной филармонии, лауреата международных вокальных конкурсов Динары Юнисовой, преподавателей Чебоксарской детской музыкальной школы №1 им. С.М. Максимова Марины Зубцовой и Кристины Муравьевой.

В мероприятии приняли участие писатель, переводчик, публицист, общественный деятель, член Союза писателей СССР Валерий Тургай, председатель Национально-культурной автономии татар Чувашской Республики Хайдяр Сафиуллин, любители поэзии, читатели библиотеки.