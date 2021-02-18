28 февраля в татарстанской столице стартует культурный проект «Казан гастрольләре – Казанские гастроли». Первыми в ДК поселка Константиновка спектакль покажут артисты Буинского драматического театра, одну из ролей исполнит народный артист Раиль Садриев. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов.

В течение 8 месяцев коллективы ведущих театров выступят в каждом из 17 культурных центров города, всего будет показано порядка 170 спектаклей. Пилотный проект приурочен к празднованию в республике Года родных языков и народного единства. «Очень важно, чтобы все казанцы имели возможность познакомиться с театральным искусством, а артисты из районов смогли показать свои постановки для широкой аудитории», – отметил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин и добавил, что в перспективе такую практику планируется тиражировать по всей республике.

На сценах домов культуры выступят артисты Государственного ансамбля песни и танца РТ, ансамбля «Бермянчек», театра кукол «Экият», театров им.Камала, им.Тинчурина, им.Качалова, ТЮЗа, татарского ТЮЗа им.Г.Кариева, а также творческие коллективы из Атнинского района, Альметьевска, Набережных Челнов, Буинска, Нижнекамска, Бугульмы, Мензелинска и других муниципальных образований Татарстана.

«Я думаю, проект вызовет взрыв интереса к искусству, тем более после пандемии, – отметил главный режиссер Татарского академического театра им.Г.Камала Фарид Бикчантаев. – Наш театр выступит 9 марта в ДК им.Саид-Галиева с новым спектаклем. Позже у нас запланированы гастроли в Отарах, Вознесенском, Константиновке, Красной Горке».

Выступления профессиональных коллективов на сценах городских ДК дадут импульс для развития любительских театров, уверен А.Абзалов. Молодые артисты смогут увидеть сам процесс постановки, репетиции, работу актеров на сцене, театральное закулисье. «Очень важно развивать не только концертную деятельность, но и любительское творчество», – подчеркнул он.

Начальник Управления культуры отметил, что стоимость билетов в зависимости от площадки будет варьироваться от 300 до 500 рублей. В залах первоначально будет заполнена половина мест, позже по согласованию с Роспотребнадзором этот показатель планируется увеличить до 70%. Проект «Казанские гастроли» продлится до ноября.