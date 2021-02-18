Мусульмане Пензенской области получили смысловые переводы Корана на татарском языке

Духовное управление мусульман Татарстана продолжает передачу единоверцам смысловой перевод Корана “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” на татарском языке. 26 января специальным рейсом из Казани книги были отправлены мусульманам Пензенской области. 29 января книги доставлены татарским соотечественникам. Их раздадут мечетям, татарским национальным организациям. До этого книги были отправлены также мусульманам Чувашии.

Смысловой перевод Корана “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” на татарском языке является обновленной версией издания, выпущенного специальным тиражом в 2020 году по поручению муфтия Татарстана Камиля Самигуллина в рамках Года родного языка для бесплатного распространения в регионах России, где компактно проживают татары.

Общий тираж составил 40 000 экземпляров. Книга начинается с обращения муфтия Татарстана к соотечественникам о необходимости изучать, беречь и развивать родной язык и национальные особенности.

При его подготовке шариатские специалисты муфтията, филологи татарского и арабского языков, Коран-хафизы, специалисты по кыраатам, фикху, акыде использовали тафсиры на татарском и старотатарском языках, в особенности Нугмани, Мухаммада Садыйка ибн Шах Ахмад Иманколый Казани «Тасхилюль-байан», Шайхульислама Хамиди «Аль-Иткан», а также тафсиры на арабском и турецком языках, в том числе труды имама Аль-Махалли и Ас-Суюти «Тафсир Аль-Җалялейн» и шейха Махмуда Аль-Уфи «Куръан Маджид», Ат-Табари, Аль-Матуриди, Ибн Касир, Аль-Куртуби, Ан-Насафи, Алуси.

Кроме того, в процессе работы специалисты обращались к опыту современных татарских авторов тафсиров.

Отличительная особенность данного перевода смыслов заключается в точной передаче текста Священной Книги на татарском языке, что позволило максимально близко воспроизвести синтаксическую конструкцию и лексический состав подлинника и исключить возможности для кривотолков. Для удобства читателя и облегчения понимания смыслов Корана в тексте труда содержатся комментарии, обособленные скобками от дословного перевода. Таким образом, переложение Корана на татарский язык в вариации ДУМ РТ позволяет донести до читателя не только его буквальный смысл, но и исторический культурный фон, на котором записывался и произносился текст Священной Книги, нюансы, подтексты и метафоры языка Корана.

Издание впервые было успешно представлено публике в Москве в октябре 2019 года на площадке Полномочного Представительства Республики Татарстан.

islamnews.ru