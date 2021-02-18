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ВИДЕО: В г. Семей прошел концерт посвященный к 115-летию поэта Мусы Джалиля

в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 18.02.2021 0 3

В г. Семей Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан к 115-летию поэта Мусы Джалиля,  общественным объединением Ассоциация юридических лиц «Прииртышский союз татар и башкир ХАК» и Татарской школой искусств в режиме онлайн организован концерт, посвященный юбилею великого поэта.

В концерте прозвучали песни «Муса Джалиль» на слова поэта Евгения Титаева и музыку композитора Габдулхака Ахунжанова (заслуженного работника культуры и заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан) в исполнении вокального ансамбля Татарской школы искусств «Гөрләвек» и народного ансамбля песни и танца Городского дворца культуры «Иртыш Моңнары». Трогательно и пронзительно звучали стихи поэта в исполнении воспитанников Татарской школы искусств.

Татарской школой искусств был  подготовлен видеоматериал к юбилейной дате великого поэта.

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