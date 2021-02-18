Татарский культурный центр Москвы стал местом встречи татарской молодёжи столицы

Вечер, организованный Советом молодежи при Полпредстве РТ в РФ и Автономией татар Москвы, собрал активистов татарских землячеств различных вузов Москвы.

Выступая перед участниками, заместитель Полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин отметил, что Полпредство на постоянной основе проводит различные молодежные мероприятия. Самые активные представители студенческих землячеств были отмечены благодарственными письмами Совета молодёжи.

Руководитель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов ознакомил гостей с уникальной историей Татарского культурного центра, рассказал о деятельности организации, молодежных программах и социокультурных мероприятиях. Подобные встречи, по словам активистов студенческих землячеств, открывают новые возможности для общения и знакомства с многогранной татарской культурой и историей нашего народа.