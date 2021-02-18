Василь Шайхразиев встретился с руководителями татарских общественных организаций ПФО

Сегодня, 18 февраля 2021 года состоялась рабочая встреча заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева с руководителями татарских общественных организаций ПФО. Мероприятие прошло в рамках реализации Стратегии татарского народа.

Поприветствовав присутствующих, председатель Нацсовета дал краткий отчет об окружных заседаниях, проводимых в местах с компактным проживанием татар. «Вот уже второй год наши встречи проходят в Оренбурге, где живет больше 150 тыс. наших соотечественников. Нам дорог каждый из вас», – сказал Шайхразиев.

Он подчеркнул, что такие встречи необходимы для обмена опытом: «Сложности, с которыми мы столкнулись в прошлом году, позволили перейти на онлайн формат. И это расширило наши границы».

Одной из главных тем обсуждения стал документ «Татары: стратегия действия». Как сказал В.Г. Шайхразиев, эта брошюра должна войти в обиход каждого татарина. «Мы должны быть примером сплочённости для всех», – добавил он.

Кроме того, председатель Нацсовета поделился планами ВКТ на 2021 год, в частности, были озвучены даты предстоящих мероприятий. Так, 3-4 июня 2021 года состоится Всероссийский форум религиозных деятелей, 19 июня 2021 в Нижневартовске пройдет Федеральный Сабантуй, в Казани же праздник планируется провести 26 июня. 3 июля 2021 в Муслюмово ожидается Всероссийский сельский Сабантуй.

Не осталась без внимания и прошедшая в эти дни Республиканская премия имени Ильгама Шакирова. Напомним, премия вручается за высшее мастерство в вокальном искусстве. Учреждена Кабинетом Министров Республики Татарстан в августе 2020 года и будет вручаться один раз в два года. В этом году премии были удостоены три артиста. Вручил премии заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев.

В конце мероприятия состоялась церемония передачи сертификата Оренбургской РНКАТ на приобретение национальных костюмов для двух ансамблей.

Илюзя Абульханова