19 февраля, в преддверии 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, в Галерее редких коллекций Елабужского музея-заповедника открывается уникальная выставка «В мире священного Корана».

Елабужский государственный музей-заповедник на этой неделе отмечает очередное радостное новоселье. 19 февраля здесь будет открыт новый и долгожданный музейно-выставочный объект – Галерея редких коллекций..

Основная цель Галереи редких коллекций – выступать экспозиционной площадкой, где известные признанные коллекционеры смогут демонстрировать широкой общественности свои уникальные собрания.

На первой в стенах новой галереи выставке, названной «В мире священного Корана» и символично предваряющей знаменательную дату 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, будут представлены 2 частные коллекции – председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтия Камиля хазрата Самигуллина и переписчика, реставратора рукописных книг Дамира Ахматгалиева.

Такого рода выставка уникальна и тем, что, не только в Елабуге, но и в Татарстане, она будет представлена впервые.

Камиль-хазрат передал Елабужскому музею-заповеднику для временного экспонирования более 30 факсимильных и печатных изданий Корана разных веков.

Кроме того, муфтий передал в фонды музея подготовленное ДУМ РТ издание перевода смыслов Корана «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», издания на исламскую тематику, большой лист с полным текстом священной книги мусульман.

В экспозицию вошли также листы (реплики) Корана, написанные Дамиром Ахматгалиевым на хлопковой бумаге ручной работы и коже газели почерками хиджази и куфи.

Оригиналы Коранов, с которых переписаны листы, находятся в Испании, Северной и Центральной Африки, Средней Азии, Индии, Китая, Малайского полуострова, России (Дагестан).

Посетители смогут проследить, как менялись почерк и оформление Корана с конца VII века до наших дней.

В настоящее время Дамир Ахматгалиев является художником-реставратором Елабужского государственного музея-заповедника и единственным в Республике Татарстан уникальным реставратором и переписчиком Корана высочайшего уровня в Республике Татарстан.

На церемонии открытия выставки ожидается присутствие владельцев коллекций, а также почетных гостей в лице представителей ряда генеральных консульств, аккредитованных в Казани.

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