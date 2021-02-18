Председатель Нацсовета возложил цветы к памятнику Мусы Джалиля в Оренбурге

Сегодня, в рамках рабочей поездки в Оренбургскую область, заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев возложил цветы к памятнику Мусы Джалиля.

Памятник выдающемуся татарскому поэту расположен на улице Постникова. Он был установлен в 1996 г. к 90-летнему юбилею со дня рождения поэта и открыт 22 июня. Автор – скульптор Кадым Залитов (Казань). Скульптура весом 1,5 тонны отлита в Татарстане.

Детство и юность Мусы Джалиля связаны с Оренбургом. Он родился в селе Мустафино Оренбургской области, проходил обучение в медресе «Хусаиния» Оренбурга, работал инструктором Оренбургского губернского комитета комсомола.