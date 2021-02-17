Минниханов про Башкортостан и перепись: Мы братские народы и не будем ссориться

Татарстан и Башкортостан остаются братскими народами, и грядущая перепись не станет причиной для разобщения. Таким мнением поделился Президент РТ на заседании Медиаклуба при Полномочном представительстве Татарстана в РФ.

«Татарстан и Башкортостан — братские народы. Да, наверное, на каком-то этапе были перекосы. Но наша позиция — сохранить отношения. Нам нечего делить. Как-будто мы у башкир что-то забираем или они у нас! Перепись — это дело человека: он захотел, записался башкиром, захотел — татарином. Прежде всего [важно], кто он в душе. Есть смешанные браки, и человек должен определиться, есть люди, которые иногда переписываются русскими (в переписи указывают, что они русские, — прим. Т-и). Но это их решение. Мы не будем ссориться», — подчеркнул Президент РТ.

У Татарстана сложились очень хорошие отношения с руководством Башкортостана, где работает профессиональная команда, добавил Минниханов.

Напомним, что Всероссийская перепись населения должна пройти в сентябре этого года. На неоднозначную ситуацию вокруг татар Башкортостана ранее обратил внимание телеканал ТНВ.

https://www.tatar-inform.ru/news/politics/17-02-2021/minnihanov-pro-bashkortostan-i-perepis-my-bratskie-narody-i-ne-budem-ssoritsya-5807285