В селе Новое Ермаково прошло мероприятие, посвященное 115-й годовщине со дня рождения Мусы Джалиля

В Новоермаковской сельской библиотеке и клубе прошёл литературный урок «Поэт-герой Муса Джалиль», посвящённый великому поэту.

15 февраля отмечается 115-летие со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля. Имя этого поэта известно всему миру, оно стало символом стойкости, героизма, беззаветной преданности Родине.

Читатели библиотеки познакомились с фактами биографии М. Джалиля, узнали о его трагической и героической судьбе.

Рахимова А. К., Файзулина Л. А., Хуббатуллина М. Т., Салимжанова З. прочитали стихи поэта на татарском и русском языках. Под большим впечатлением прослушали стихотворение «Варварство».

К юбилею поэта в библиотеке была оформлена книжная выставка “Поэт-герой Муса Джалиль”, где были представлены книги рассказывающие о жизни и творчестве татарского поэта.