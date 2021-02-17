tatruen
Главная / Новости / В селе Новое Ермаково прошло мероприятие, посвященное 115-й годовщине со дня рождения Мусы Джалиля
В селе Новое Ермаково прошло мероприятие, посвященное 115-й годовщине со дня рождения Мусы Джалиля

В селе Новое Ермаково прошло мероприятие, посвященное 115-й годовщине со дня рождения Мусы Джалиля

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 17.02.2021 0 1

В Новоермаковской сельской библиотеке и клубе прошёл литературный урок «Поэт-герой Муса Джалиль», посвящённый великому поэту.

15 февраля отмечается 115-летие со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля. Имя этого поэта известно всему миру, оно стало символом стойкости, героизма, беззаветной преданности Родине.

Читатели библиотеки  познакомились с фактами биографии М. Джалиля, узнали о его трагической и героической судьбе.

Рахимова А. К., Файзулина Л. А., Хуббатуллина М. Т., Салимжанова З. прочитали  стихи поэта  на татарском и русском языках. Под большим впечатлением прослушали  стихотворение «Варварство».

К юбилею поэта в библиотеке была оформлена книжная выставка “Поэт-герой  Муса Джалиль”, где были  представлены книги рассказывающие о жизни и творчестве татарского поэта.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.