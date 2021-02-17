В Красноярском крае провели мероприятия, посвященные 115-летию М. Джалиля

15 февраля 2021 г Россия отмечает 115-летие со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля. В мировой литературе много поэтов, обессмертивших свои имена. Но можно сосчитать по пальцам одной руки таких, как Герой Муса Джалиль, увековечивший своё имя стихами и песнями.

В рамках мероприятий, посвященному 115-летию со дня рождения поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля в городских и сельских библиотеках, в домах культуры Красноярского края были проведены тематические мероприятия «Герой-шагыйр» («Поэт герой»). Звучали рассказы о непростой биографии поэта, о его творчестве, демонстрировались документальные фильмы о поэте-герое и его знаменитых «Моабитских тетрадях», организовались выставки книг произведений Мусы Джалиля. Со стихами выступали как взрослые, так и дети. В г. Лесосибирске мероприятия завершились выступлением ансамбля «Язлар» с песней «Великий Джалиль».(Муса Джалиль), в г. Енисейске дружественным татарским чаепитием.