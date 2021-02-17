Татарский деловой клуб «Ак Барс» объявляет стипендию для талантливой татарской молодежи

Размер стипендии — 10 тыс. руб./мес.
Срок предоставления — 6 месяцев (с возможностью продления).
Отбор стипендиатов проходит на конкурсной основе.
Основные требования для участия в конкурсе:
— Студент бакалавриата московского ВУЗа;
— Оценки “хорошо” и “отлично” в течение двух семестров подряд (из них не менее 50% — оценка “отлично”; Для первого курса учитываются результаты 1 семестра;
— Хорошее владение татарским языком;
— Наличие научных, спортивных и иных достижений является преимуществом;
Конкурс будет проходить в два этапа:
1. Заочный этап: необходимо написать эссе на тему “Каким я вижу свой вклад в развитии и процветании татарского народа?” (эссе нужно написать на татарском языке).
Срок для направления писем с Вашими эссе: до 28 февраля включительно.
В теме письма с эссе необходимо указать имя, фамилию.
В приложениях к письму также можете приложить Ваши достижениях полученные в течение последних 2-х лет.
Также просьба не указывать Ваши идентификационные данные в содержании эссе, все работы будут зашифрованы.
2. Очный этап: (форма и порядок проведения будут опубликованы позднее).