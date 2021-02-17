tatruen
Главная / Новости / Татарский деловой клуб «Ак Барс» объявляет стипендию для талантливой татарской молодежи
Татарский деловой клуб «Ак Барс» объявляет стипендию для талантливой татарской молодежи

Татарский деловой клуб «Ак Барс» объявляет стипендию для талантливой татарской молодежи

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 17.02.2021 0 2

Размер стипендии — 10 тыс. руб./мес.

Срок предоставления — 6 месяцев (с возможностью продления).
Отбор стипендиатов проходит на конкурсной основе.

Основные требования для участия в конкурсе:
— Студент бакалавриата московского ВУЗа;
— Оценки “хорошо” и “отлично” в течение двух семестров подряд (из них не менее 50% — оценка “отлично”; Для первого курса учитываются результаты 1 семестра;
— Хорошее владение татарским языком;
— Наличие научных, спортивных и иных достижений является преимуществом;

Конкурс будет проходить в два этапа:

1. Заочный этап: необходимо написать эссе на тему “Каким я вижу свой вклад в развитии и процветании татарского народа?” (эссе нужно написать на татарском языке).

Срок для направления писем с Вашими эссе: до 28 февраля включительно.

В теме письма с эссе необходимо указать имя, фамилию.

В приложениях к письму также можете приложить Ваши достижениях полученные в течение последних 2-х лет.

Также просьба не указывать Ваши идентификационные данные в содержании эссе, все работы будут зашифрованы.

2. Очный этап: (форма и порядок проведения будут опубликованы позднее).

Почта для связи и направления эссе: [email protected]

atom.tatar

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.