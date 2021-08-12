«Кайтам»: студентов выпускных курсов аграрных вузов и ссузов со всей России приглашают в Татарстан

Запущена заявочная кампания выездного мероприятия для желающих связать свою жизнь с сельскими территориями в Татарстане. Мероприятие организуется всероссийским проектом «Кайтам». Подать заявку можно до 5 сентября 2021 года.

Цель проекта – формирование личных треков развития студентов выпускных курсов аграрных ВУЗов и ССУЗов, желающих связать свою профессиональную деятельность на сельских территориях Республики Татарстан. Мероприятие пройдёт в Центре обучения и оздоровления «Звездный» в Лаишевском районе с 12 по 16 сентября и соберёт 200 студентов аграрного направления.

Участники будут проживать и обучаться в составе тематических «деревень» – сообществ, объединенных одной производственной или продуктовой темой. Большое внимание образовательной части мероприятия будет уделяться изучению и решению кейсов, адаптации полученных компетенций к реалиям каждого участника. Кроме того, участники разработают личную стратегию профессионального развития в рамках АПК.

На основе материалов проекта будет издан сборник методических рекомендаций по адаптации молодых специалистов к деятельности на сельских территориях. Впоследствии сборник может быть использован любым предприятием, бизнес-организацией и учебным заведением сферы АПК для усиления своей эффективности.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму по ссылке до 5 сентября.

Мероприятие проводится при поддержке Правительства Республики Татарстан и Федерального агентства по делам молодёжи. Организаторами мероприятия выступают Аграрное молодёжное объединение Республики Татарстан, Казанский государственный аграрный университет, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и Министерство по делам молодёжи Республики Татарстан.

minmol.tatarstan.ru