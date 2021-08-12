Коллектив школы танца “Байкал-Идель” в Бурятии встретил гостей в национальных костюмах

В рамках рабочей поездки в Республику Бурятия заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил школу танца “Байкал-Идель”. Почетного гостя встретили в татарских национальных костюмах, пошитых в Казани при содействии Всемирного конгресса татар.

В настоящее время в Бурятии проживает более 6 800 татар. Они проводят национальные праздники, участвуют в мероприятиях, организованных Всемирным конгрессом татар. Самодеятельные коллективы изучают песни и танцы нашего народа. ”Выступать в таких красивых костюмах – это гордость”, – говорят наши соотечественники.