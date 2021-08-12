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Председатель Нацсовета встретился в Главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым

Председатель Нацсовета встретился в Главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 12.08.2021 0 46

В эти минуты в Улан-Удэ состоялась встреча заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева с Главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. В ходе деловой беседы были подняты вопросы сотрудничества двух республик.

Василь Шайхразиев ознакомил Алексея Цыденова с мероприятиями, проводимыми Всемирным конгрессом татар. Он также сообщил о регулярных встречах с нашими соотечественниками, проживающими в регионах России.

Председатель Нацсовета ВКТ поблагодарил Главу Республики Бурятия за предоставленную возможность проживающим здесь татарам сохранить свои традиции и культуру. Напомним, по данным переписи населения, проведенной в 2010 году, в Бурятии проживает более 6 800 татар.

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