Председатель Нацсовета встретился в Главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым

В эти минуты в Улан-Удэ состоялась встреча заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева с Главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. В ходе деловой беседы были подняты вопросы сотрудничества двух республик.

Василь Шайхразиев ознакомил Алексея Цыденова с мероприятиями, проводимыми Всемирным конгрессом татар. Он также сообщил о регулярных встречах с нашими соотечественниками, проживающими в регионах России.

Председатель Нацсовета ВКТ поблагодарил Главу Республики Бурятия за предоставленную возможность проживающим здесь татарам сохранить свои традиции и культуру. Напомним, по данным переписи населения, проведенной в 2010 году, в Бурятии проживает более 6 800 татар.