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В Челябинской области для участниц конкурса “Яз чәчәкләре” провели урок татарского языка

В Челябинской области для участниц конкурса “Яз чәчәкләре” провели урок татарского языка

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 12.08.2021 0 1

Сегодня был замечательный, настоящий женский день для участниц нашего конкурса “Яз чәчәкләре”. Сания Вахитовна Шевченко провела урок по татарскому языку.

После урока девочек ждал приятный сюрприз, который подготовила Джамиля Тямаева – наш друг, основатель бренда халяльной косметики Luxe Hayat. Ее лекция стала настоящим погружением в мир женской красоты.

Воодушевленные советами по уходу за собой, наши «Яз чәчәкләре» с удовольствием приняли участие в заключительном мастер-классе по искусству макияжа с Зариной Насыровой – финалисткой конкурса «Татар-Кызы» 2018 года.

Благодарим всех наших наставников и педагогов! Сегодня все получили незабываемые впечатления и приятные подарки!

Конгресс татар Челябинской области

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