В Челябинской области для участниц конкурса “Яз чәчәкләре” провели урок татарского языка

Сегодня был замечательный, настоящий женский день для участниц нашего конкурса “Яз чәчәкләре”. Сания Вахитовна Шевченко провела урок по татарскому языку.
После урока девочек ждал приятный сюрприз, который подготовила Джамиля Тямаева – наш друг, основатель бренда халяльной косметики Luxe Hayat. Ее лекция стала настоящим погружением в мир женской красоты.
Воодушевленные советами по уходу за собой, наши «Яз чәчәкләре» с удовольствием приняли участие в заключительном мастер-классе по искусству макияжа с Зариной Насыровой – финалисткой конкурса «Татар-Кызы» 2018 года.
Благодарим всех наших наставников и педагогов! Сегодня все получили незабываемые впечатления и приятные подарки!