Казань примет XII Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit»

С 28-30 июля 2021 года столица Республики Татарстан примет XII Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit» – главную площадку экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Саммит будет проведен в гибридном формате (онлайн и офлайн) в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Основной тематикой деловой программы станет осознанное потребление, среди ключевых тем – исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. В рамках саммита ДУМ РТ организует сразу несколько собственных тематических площадок.

Так, 28 июля состоится торжественное открытие ежегодной Международной выставки халяль-индустрии – “RUSSIA HALAL EXPO”. В церемонии планируется участие муфтия Республики Татарстан Камиля хазрата Самигуллина. Международная выставка RUSSIA HALAL EXPO является одной из крупнейших в Российской Федерации в области халяльной индустрии и проводится с целью развития торговых, экономических, социокультурных связей регионов России со странами исламского мира, презентации потенциала «халяльного» сегмента экономики и оценки продукции и услуг халяль российских и зарубежных поставщиков. Примечательно, что в 2018 году экспозиция выставки занимала площадь в 1,4 тысяч кв. м, в 2019 году её общая площадь увеличилась до 5 тысяч кв. м. В 2021 году площадь выставки расширится в 2 раза и составит 10 тысяч квадратных метров. RUSSIA HALAL EXPO 2021 продемонстрирует практически все сферы экономики, объединив в себе компании секторов продовольствия и питания, медицины и фармацевтики, косметической и химической промышленности, индустрии моды и красоты, туризма и гостеприимства, оптово-розничной торговли, информационных технологий, финансов и инвестиций, товаров народного потребления.

29 июля Комитет по стандарту “Халяль” ДУМ РТ проведет на площадке Саммита сессию “Круглый стол по вопросам аккредитации органов по сертификации халяль в Российской Федерации и в странах ОИС”. Ключевыми вопросами этой сессии станут обсуждение вопросов выхода предприятий, производящих продукцию халяль на международные рынки, влияние органов сертификации на процесс выхода предприятий, производящих продукцию халяль, на международные рынки, проблемы взаимодействия между российскими и зарубежными органами сертификации и органами аккредитации.

В этот же день пройдет панельная сессия на тему «Путь к единству. Национальные стандарты халяль в рамках сотрудничества со странами-членами ОИС», на которой состоится обсуждение предложений по разработке национальных стандартов Халяль и их соответствия и гармонизации с требованиями международных стандартов, на примере стандартов SMIIC (Института стандартизации и метрологии исламских стран при ОИС). Здесь также рассмотрят перспективы деятельности Проектного Технического Комитета № 704 «Продукция и услуги халяль» по выработке национальных стандартов халяль. Модератором сессии станет заместитель муфтия Татарстана, ректор Российского исламского института, Председатель ПТК 704 «Продукция и услуги Халяль» Рафик хазрат Мухаметшин. Спикерами выступят Антон Шалаев, Руководитель Федерального агентства по метрологии и техническому регулированию (Росстандарт), Ихсан Овют, Генеральный секретарь SMIIC (Института стандартизации и метрологии исламских стран при ОИС), Назарий Скрыпник, Руководитель Федеральной службы аккредитации (Росаккредитация), Айдар Газизов, Генеральный директор МЦСиС при СМР (Международный центр стандартизации и сертификации “Халяль” при Совете муфтиев России), Зафер Сойлу, Председатель правления HAK (Агентство по Халяль Аккредитации), Турция, Альберт Давлеев, Президент, специалист по аграрной политике ИЦ ФАО, консультант Европейского банка реконструкции и развития (EBRD).

С 28 по 29 июля впервые в России на площадке Kazan Summit пройдет курс по Исламским финансам. В рамках курса организуются 5 лекций по темам: «Исламские финансовые контракты и их применение», «Основы Исламских финансов», «Альтернативные инвестиции не связанные с фондовым рынком», «Исламский финансовый рынок с фокусом на сукук» и «Управление активами с фокусом на исламские индексы и исламские фонды». Продолжительность программы курса составит 6 часов. Для курса привлечены международные эксперты в области исламских финансов: инноватор, коуч, финтех ментора и основателя консалтинговой фирмы Dar Al Sharia Сохаила Зубаири и руководитель Центра исламских финансов Бахрейнского института банковского дела и финансов (BIBF) Муджтаба Халид. Цель данного курса – повышение грамотности сотрудников и служащих финансовых организации в сфере Исламских финансов. Организаторы курса – Российский центр исламской экономики и финансов (РЦИЭФ) при Российском исламском институте и Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан. По завершении курса участники получат сертификат Международного образца.

В первый день саммита, 28 июля, также начнет свою работу сессия на тему: «Роль международных организаций в развитии исламской экономики России и странах СНГ». На этой площадке зарубежные и отечественные эксперты исламских финансовых организаций обсудят роль международных организаций, пути развития исламской экономики и дальнейшее структурирование финансовых услуг в России и СНГ. Модератором сессии является Искандер Исхаков, эксперт по исламским финансам, учредитель ТНВ «Нур инвест». Спикеры: Айман Амин Седжини, Генеральный директор Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD), Саудовская Аравия; Ризван Малик, руководитель отдела внедрения стандартов и стратегических разработок, Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений – AAOIFI, Бахрейн; Хондамир Нусратхужаев – руководитель отдела учета и отчетности, Исламский Банк Развития (IsDB), Саудовская Аравия; Ансар Валиулла – директор Российского центра исламской экономики и финансов (РЦИЭФ), Россия; Шамиль Муртазалиев – председатель Совета директоров ЗАО «ЭкоИсламикБанк», Кыргызстан; Магомед Яндиев – доцент Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Россия; Ахсен Лахсасна – генеральный директор, Salihin Shariah Advisory, Малайзия. Организатор сессии – Российский центр исламской экономики и финансов (РЦИЭФ) при Российском исламском институте.

Кроме того, в течение всей продолжительности саммита с 28 по 29 июля Российский исламский институт и Ак барс банк проведут деловую интерактивную игру “Бай”. Деловая настольная игра является уникальной интерактивной моделью, освоение и изучение которой позволит участникам получить практический опыт в сфере ведения бизнеса, инвестирования и повышения финансовой грамотности в соответствии с исламскими ценностями. В ходе игровой сессии участники научатся: 1) принимать инвестиционные решения: подбирать дозволенные по исламу активы в свой портфель и правильно избавляться от недозволенных; 2) ставить финансовые цели, которые обязательно должны быть у каждого мусульманина, и идти к ним; 3) сравнивать существующие исламские финансовые продукты, представленные на рынке на данный момент, чтобы выгодно приобрести жилье, автомобиль, и другие активы; 4) основам ведения бизнеса по исламу. Разработчиками уникальной в мире игры являются сертифицированный шариатский эксперт Камила Хайретдинова и ее команда. Одним из ведущих на площадке станет финансовый консультант Ленар Рахманов.

Примечательно, что слово «бай» имеет значение «богач, богатый» в татарском языке и созвучное ему слово «البيع» в переводе с арабского языка означает «продажа, торговля, сделка купли-продажи», также созвучное этим словам «buy» с английского языка переводится как «покупать».

В рамках Саммита также запланирован ряд деловых встреч муфтия Татарстана с официальными лицами из зарубежных стран.

dumrt.ru