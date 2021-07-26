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Конгресс татар Челябинской области продолжает прием заявок на конкурс “Татар гаиләсе”

Конгресс татар Челябинской области продолжает прием заявок на конкурс “Татар гаиләсе”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Общество, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Соотечественники, 26.07.2021 0 4

В целях выявления и поддержки лучших татарских семей Челябинской области, популяризации национальных традиций, включающих в себя воспитание любви, уважения, взаимопонимания в семье, Конгресс татар Челябинской области проводит конкурс “Татар гаиләсе”.

Конкурс проводится в 2 этапа: прием заявок и определение победителей.

  • Первый этап – прием заявок на проведение Конкурса осуществляется до 30.07.2021г.
  • Второй этап – определение Оргкомитетом победителей Конкурса.
  • Семьи-победители Конкурса награждаются памятными наградами и почетными дипломами от Организатора Конкурса.
  • Семьям-участникам Конкурса вручаются памятные призы и дипломы от Организатора Конкурса.
  • Оргкомитет (Организаторы конкурса) вправе утвердить специальные и поощрительные призы на основании предложений членов Оргкомитета.

Скорее знакомьтесь с Положением конкурса «Татар гаиләсе. Татарская семья – 2021». Polozhenie_o_Konkurse_Tatar_Gayl_1241_se-2021

Подробнее об этом читайте в официальном аккаунте Конгресс татар Челябинской области

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