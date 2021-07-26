В Казань вернулись победители конкурса «Большая перемена»

В Казань из Крыма прилетели татарстанские победители конкурса «Большая перемена». Юных татарстанцев встретил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

По словам министра, главная задача министерства – создавать равные возможности для молодежи вне зависимости от места жительства. Всероссийский конкурс «Большая перемена» – это как раз та площадка, где каждый школьник может реализовать себя вне зависимости от места жительства и возможностей родителей.

«Конкурс демонстрирует то, что все зависит только от самого себя: желания и усердной работы. В «Большой перемене» есть девиз: «Здесь не оценивают, а ценят!». Наша задача – сделать так, чтобы на следующий год еще больше ребят из Татарстана заявились на конкурс», – отметил Дамир Фаттахов.

303 школьника из 66 регионов страны стали победителями второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 5–7-х классов. Финал конкурса состоялся в Международном детском центре «Артек» в рамках восьмой смены «Артек» – волшебный киномир». Всего в нём приняли участие 660 ребят. Республику Татарстан на конкурсе представляли 8 человек. Победы, по совокупности полученных баллов и результатам финального этапа, удостоились пять человек: Малика Бадрутдинова (Лицей №78 им. А.С. Пушкина) из г. Набережные Челны, Диля Марданова (Многопрофильный лицей №186 – «Перспектива»), Полина Иванова (Гимназия №102 им. М.С. Устиновой) и Ангелина Ивлиева (Гимназия №152) из г. Казани и Лика Молдаванова (Гимназия №5) из Альметьевского района.

По словам Ангелины Ивлиевой, «Большая перемена» – площадка, где молодежь получает разные возможности: уже сейчас мы можем определиться с будущей профессией, реализовать свои идеи.

Полина Иванова даже не думала, что станет победителем. По ее словам, участие в финале – уже победа. Но когда она узнала, что набрала максимальное количество баллов, была очень рада. «Это одна из важнейших побед в моей жизни», – подчеркнула она.

Напомним, что победители конкурса уже осенью этого года отправятся в «Путешествие мечты» на специальном поезде «Большой перемены»: ребята проедут через всю страну – от Москвы до Владивостока и обратно.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Образование». «Большая перемена» проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.