Каковы критерии татарской правды в театре “Современник”?

Спектакль “Первый хлеб”: заявка на талантливое творчество или опыт обыкновенного “очернительства”?

Такого почти никогда не было: сразу после премьеры спектакля московского театра “Современник” поднялся шквал возмущенных реплик по поводу отдельных перекосов представления. Но эти “закидоны” не сравнишь с голыми артистами на сцене академического театра или перехлестами сценических экспериментов. Например на сцене молодой человек во внезапном порыве неожиданно начинает целовать другого парня, хотя и не относится к сексуальным меньшинствам. В спектакле “Первый хлеб” почти все основные герои выражают свои эмоции и суждения бытовой матерщиной, а пьяная бабушка (положительная героиня!) в своем монологе обращается к погибшим героям Великой Отечественной войны обидными выражениями (“Ну что, герой? Вот. Раскатали вас тут. Навоевался там? Защитил наше спокойствие? А?» – и в добавок нецензурная ругань, как плевок в адрес павших героев Великой Отечественной войны, общенародной святыни.) Роль этой бабушки-татарки, изрекающей важные и полузапретные истины, играет популярная 83 летняя артистка Лия Ахеджакова. В этом случае волна протестов заставила поубавить градус антипатриотической развязности дозу матерщины . Получилась не то, чтобы цензура и зажим свободы творчества, но перебор был отмечен.

Но в целом спектакль вызвал аплодисменты московских зрителей, что вряд ли разделила бы обычная российская публика. Чему радоваться-то? В чем творческое открытие? Интернет, социальные сети, новости в выпусках популярных радиостанций послужили рекламой автору пьесы Ринату Ташимову и режиссеру польского происхождения Бениамину Коц, на фоне весьма раскрученнной артистки Лии Ахеджаковой. Но не более.

Есть еще весьма важный аспект: среди “цензурных” претензий экспертов упоминалось разжигание межнациональной розни, признаки русофобии и, что особенно примечательно, оскорбление татарского этноса путем искажения образа татар.

К этому, впрочем, татарам не привыкать. Особенно после дискуссии по роману Гузели Яхиной о Зулейхе, которая открывает глаза. У многих сложилось противоречивое впечатление, но каждая сторона осталась при своем мнении. Татары убеждены, что образ “Упырихи” нетипичен, но невозможно исправить художественный персонаж, и поправить неприятный для татар или других народов сюжет, созданный воображением автора. Есть свобода творчества. Тем более, если автор – представитель того же татарского народа.

Автор пьесы “Первый хлеб” Ринат Ташимов представлен как татарин из омской области, в последние годы живущий в Екатеринбуре. В некоторых публикациях Ташимов назван “татарским драматургом”, что скорее всего не соответствует действительности. По имеющейся в прессе информации, Ринат вряд ли глубоко знает историю и культуру татар, он не пытается буквально освещать жизнь татар. Свою национальность он определил “сибиряк”, что очень близко к истине.

Свою пьесу он посвятил своим любимым бабушкам Гильменисе и Мунавире. Значит он вложил в уста героини пьесы бабушки Нурии слова и мысли из души своих родных бабушек. Мало того, все герои пьесы, за исключением членов казахской семьи, названы татарскими именами и являются натуральными татарами. Поэтому логично, что зрители и читатели из татарской среды добровольно берут на себя миссию экспертов.

Трудно сказать, привлекал ли театр “Современник” консультанта из татар или специалистов по этнологии. Таких признаков не видно. Остается полагать, что в спектакле изображается радикально нетипичная картина татарской жизни. Десять экспертов из десяти скажут, таких бабушек из татар, как Нурия из пьесы Ташимова, никогда не видели. Чтобы она постоянно пьянствовала, не просыхая, прямо на сцене, да еще выражаясь молодежной лексикой, которой нет в обычных словарях. О социально-политическом “градусе” ее суждений и не говорим.

Каждый знаток скажет: татары весьма консервативны и сдержанны, тем более татарские бабушки выражаются словами молитвы. Они сверхосторожны, могут сказать только общепримирительные слова. Да и молодые татары обычно выражаются аккуратно, не так, как Даня и его отец Талгат, мать Галия. Примерно то же самое можно сказать о юных казашках Зуле и Гуле и их родителях Синсибае, Алтынае, а так же их сыновьях Таурбеке и Закария. Уверен, что казахи не согласятся с уподоблением их соплеменников столь маргинальным обрусевшим сибирякам.

Кстати, в пьесе нет ни одного русского человека. Но своей манерой поведения словарным запасом обрусевшие татары и казахи “обскакали” самых развязных представителей современных россиян. Приходит и такая мысль: а может автор невольно отображает объективную реальность, раскрывает, какими могут современные российские “интернационалисты”, отрываясь от корней, национальных традиций и обычаев? Представьте, что таким же образом на сцене или в на экране изображены чеченцы! Дошло бы до насилия, до публичных извинений!

Но мы другие, и наша сдержанность тоже доблесть. Татары, привычные к городскому образу жизни, не удивляются ничему, какими бы их не изображали. Муфтий Чувашии и Московского духовного управления мусульман РФ Альбир Крганов выразил свою критическую оценку в интервью, отметив нехарактерность поведения татарской бабушки. Литературный критик Миляуша Хабутдинова в Фейсбуке назвала пьесу Рината Ташимова и постановку “ученической работой”. В том смысле, что она не очень зрелая и обдуманная.

От ошибок и ложных творческих путей никто не застрахован. Никто не сказал о молодом драматурге и артисте Ринате Ташимова как о неспособном творце, не обзывал его манкуртом, оторвавшимся от родного народа. Не ругают его за недостаточное знание татарской культуры и языка. Потому что здесь раскрываются весьма характерное явление – настоящая боль татар, башкир и других народов, оказавшихся в российских реалиях под прессом глобализации.

Жизнь подсказывает, что нужно лучше воспитывать молодых, приобщать с национальным традициям, культурному наследию, нравственным нормам. Может быть и сам Ринат Ташимов хотел раскрыть именно эти горькие истины. К своим 32 годам он добился немалых результатов как артист, драматург, сценарист, режиссер. Не первый раз он вносит в свои произведения татарские элементы. Может быть пока не очень успешно. Может быть он, как и Гузель Яхина, поддаваясь современному тренду, вносит татарский компонент в свои произведения для колорита и эффектного раскрытия темы. Для актуализации поднимаемой проблемы. В данном случае это ему удалось. Театр и автор получил обширную рекламу. Теперь не скоро забудут имя и произведения Рината Ташимова. Будем ждать и знакомиться с ними с пристрастием.

Римзиль Валеев

С публикациями по теме можно познакомиться здесь:

https://aif.ru/culture/theater/zhenshchina_kotoraya_hotela_mata_sovremennik_udaril_pervym_hlebom

http://ptj.spb.ru/…/85/chast-rechi/nexochu-stat-pugovicej/

https://yandex.ru/news/instory/Teatr_Sovremennik_zavershil_sezon_premeroj_skandalnogo_spektaklya_Pervyj_khleb–e3273697f0e5574ee6d0ef84a3e6507a

https://news.ru/culture/olga-drozdova-primerila-na-sebya-rol-vostochnoj-krasavicy-dlya-spektaklya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

СПРАВКА О БИОГРАФИИ И ТВОРЧЕСТВЕ РИНАТА ТАШИМОВА

Родился в татарской деревне Инцисс в Муромцевском районе Омской области.

Окончил Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского по специальности «актер драматического театра и кино». В 2013 году поступил в Екатеринбургский государственный театральный институт, где изучал драматургию на курсе Николая Коляды[2]. В 2020 году поступил в магистратуру Школы-студии МХАТ (мастерская В. А. Рыжакова).

В 2004 году стал играть в Лицейском Театре, в 2006 — в Театре-студии А. Гончарука (Омск), в 2013 году был актером «ТОП-театра»[3][4].

В 2013 году переехал в Екатеринбург и присоединился к труппе «Коляда-театра». Покинул театр в 2020 году.

В 2014 году стал режиссёром Центра современной драматургии[5], в 2016 — главным режиссёром ЦСД[6], где поставил более двадцати спектаклей и читок по пьесам современных драматургов.

Многократный лауреат крупнейших конкурсов драматургии. Двукратный победитель Международной премии молодых драматургов «Евразия» и Международного литературного Волошинского конкурса[7], участник фестиваля молодой драматургии «Любимовка»[8][9][10], Омской лаборатории современной драматургии[11], лауреат Конкурса современной драматургии «PRO/ДВИЖЕНИЕ».[12]

В 2016 году на конкурсе конкурсов «Кульминация» пьеса «Шайтан-озеро» была признана «Пьесой года».[13][14], а в 2017 году пьеса «Первый хлеб» вошла в финал.[15]

В 2017 же году вместе с драматургами Юлией Тупикиной и Михаилом Дурненковым принял участие в международной программе Lark+Любимовка, где его пьеса «Шайтан-озеро» была представлена в Нью-Йорке в рамках лаборатории.[16]

В июне 2018 года пьеса «Шайтан-озеро» была представлена на фестивале современной драматургии в Колумбийском университете, Нью-Йорк, США.[17]]

Пьесы

Киносценарии[

«Второе солнце»[20]

Избранные постановки пьес

Режиссёр театра

Центр современной драматургии

2014 — «Моя любимая муха» по пьесе С. Баженовой «Злая сказка»

2014 — «Клетка» по пьесе А. Сойкиной

2014 — «Пещерные мамы» по собственной пьесе

2015 — «В Москву! В Москву!» по пьесе Д. Уткиной и И. Васьковской «Макаки, пицца и деструкция»

2015 — «Царевич Заморышек» по пьесе И. Васьковской

2016 — «Чайка» по пьесе А. Чехова

2016 — «Москва-Петушки» по одноименной поэме В. Ерофеева, инсценировка С. Баженовой

2017 — «Девушки в любви», по пьесе И. Васьковской[28]]

2014 — «Архивация шрамов», галерея уличного искусства «Свитер», г. Екатеринбург[29]

Режиссёр кино

В 2017 году Ринат Ташимов, Алёна Тремазова и Максим Шкурин сняли игровой короткометражный фильм «Земля». Фильм участвовал во множестве фестивалей, включая XXIII Международный фестиваль фильмов о правах человека «СТАЛКЕР»[30], I Сухумский международный кинофестиваль[31], 40-й Московский международный кинофестиваль[32], Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино «Арткино» (лучший экспериментальный фильм года)[33] и Международный фестиваль авторского кино «Киноликбез»-IX (Золотой Жан-Люк за лучший отечественный короткометражный фильм)[34].

Весной 2021 года закончил работу над полнометражным дебютом по собственному сценарию — «Второе солнце» (Кинокомпания «29 февраля», продюсер Алексей Федорченко)[35].

Актёр

Коляда-театр

«Ревизор», Николай Гоголь, реж. Н. Коляда — Осип[36]

«Мертвые души», Николай Гоголь, реж. Н. Коляда — Гоголь[37]

«Борис Годунов», Александр Пушкин, реж. Н. Коляда — Басманов[38]

«Амиго», Николай Коляда, реж. Н. Коляда — мальчик-хлебопек[39]

«Ба», Юлия Тупикина, реж. Н. Коляда — Лёша[40]

«Землемер», Николай Коляда, реж. Н. Коляда — Землемер[41]

Центр современной драматургии

«Эмиль большая голова», Светлана Баженова, реж. С. Баженова — Жак[42]

«Старая зайчиха», Николай Коляда, реж. Н. Коляда — Заяц[43]

«Ромул и Рем», Бернар-Мари Кольтес, реж. А. Вахов — Азиз[44]

«Мне моё солнышко больше не светит», Алексей Забегин, Владимир Антипов, реж. А. Забегин, В. Антипов — Вадик[45]

«Галатея Собакина», Ирина Васьковская, реж. А. Бутаков — Вася[46]

«Ба», Юлия Тупикина, реж. Н. Коляда — Лёша[47]

Московский театр «Современник»

«Мам, а кто это на фото?», реж. Ф.Гуревич — Мама Роза[48]

Театр Ермоловой

«Сузуки», реж. Р.Лыков — Камарды

Публикации

Ринат Ташимов. Пещерные мамы. Журнал «Искусство кино»; № 11, 2015 [49]

Ринат Ташимов. Шайтан-озеро. Сборник пьес шорт-листа конкурса драматических произведений «Кульминация-2016» [50]

Ринат Ташимов. Шайтан-озеро. Сборник пьес молодых авторов СНГ, Грузии и Балтии

Ринат Ташимов. Первый хлеб. Сборник пьес шорт-листа конкурса драматических произведений «Кульминация-2017» [51]

Ринат Ташимов. Первый хлеб. Сборник пьес молодых автор СНГ, Балтии и Грузии

Ринат Ташимов. Кошачий полдник. Уральская драматургическая инфраструктура под знаком Солнца. Пермь, 2015[52]