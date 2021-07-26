Житель Челнов озвучивает для международного аудиословаря татарские слова

Сайт Forvo.com — это крупнейший в мире международный аудиословарь, где слова записывают и озвучивают носители более 400 языков мира. Он был запущен в 2008 году и сейчас в нём более трёх миллионов записей. Пополняют его базу волонтёры. За десять лет безвозмездного труда секцию татарского языка удалось сделать самой богатой, в основном это труд челнинцев, а особенно ветерана челнинской журналистики, любителя родного языка Фагима Зиганшина. Сейчас в ней более 770 тысяч слов и выражений, из них на счету Фагима Зиганшина около 600 тысяч.

– Кому нужен этот вебсайт, эти слова и выражения?

— Во-первых, аудиословарь может помочь тем людям, для которых татарский язык родной, но они стали его забывать, уйдя из родной языковой среды. Я через это прошёл, прожив 13 лет на чужбине. Во-вторых, Forvo.com активно пользуются люди, изучающие иностранные языки. В-третьих, это имеет большое значение для будущих поколений. Они будут знать, как разговаривали их предки. Если глобализм будет наступать с сегодняшней прытью, все мелкие народы будут поглощены, исчезнут их языки, а может, и они сами. А слова останутся. Интересно и то, что слова в этот аудиословарь записываются в разных диалектах и говорах.

– Какими именно татарскими словами вы заполняете сайт?

– Мы записываем слова, подбираем к этим словам короткие выражения, потом цитаты длиннее. Так увеличивается база. В основном берём цитаты из произведений татарских классиков, пословицы, поговорки, загадки. В последнее время стали включать цитаты из современной татарской поэзии. В поисках подходящих выражений активно изучаем различные словари. Александр Петелин из Байконура, который ранее пополнял русскую базу, прислал мне программу обработки больших текстов, за что я ему очень благодарен. Это облегчает и поиск нужных и интересных выражений. Мы также вводим татарские слова на заманалифе – это современная татарская латиница, разработанная в конце прошлого века и утверждённая в 2012 году для применения «в научных целях». Мы переводим на заманалиф только словарные корни – без склонений и спряжений. Я верю, что мы когда-нибудь всё равно перейдем на заманалиф, возможно, сохранив при этом и современную кириллическую письменность.

– А есть ли предел словарной базы татарского языка?

– Может, предел и покажется где-то на горизонте, если набрать миллиона три слов и выражений. Сейчас в базе 770 тысяч слов и выражений. К тому же слова можно повторять на разных диалектах и говорах.

– Как Вы стали волонтёром этого сайта?

– Это было в 2011 году. Я вышел на пенсию, начал сидеть в интернете, набрел на этот сайт. Тогда базу пополнял один челнинский ученый. Он со своей женой набрал 800 татарских слов. Администраторы сайта быстро заметили мою активность. По их просьбе перевёл на татарский язык интерфейс (данные) сайта. Так в рамках Forvo.com появилась отдельная «квартира» для татарского языка.

chelny-izvest.ru