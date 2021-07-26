Пермский скульптор Альфиз Сабиров представит свои работы в Москве

Выставка «Аю бала» в Музее Востока пройдет с 4 августа по 3 октября 2021 года.

Москвичи увидят более 80 работ художника — скульптуры в бронзе и гипсе, ювелирные украшения, графические листы, ковры.

Альфиз создал собственную мифологию, подробно разработанную и воплощенную во множестве образов.

Это мир богов и воинов, восточных принцесс, животных-тотемов, рожденных воображением художника.

Альфиз работает не только в скульптуре, но и в графике, пробует себя в ювелирном деле. По его эскизам созданы дизайнерские ковры, в которых сложной фактуры ткачество сочетается с фрагментами из бронзы.

Его кони, барсы и другие животные, фигурирующие в древнейшей философии тюрков — тенгрианстве, наделяются новыми волшебными свойствами и порой обретают новые имена. Отсюда и название выставки в честь одноименной скульптуры автора «Аю бала», в переводе с тюркского «дитя медведя».

orientmuseum.ru