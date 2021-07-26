В Казани пройдут экскурсии по Старо-Татарской слободе на татарском языке

В Казани будут проходить пешие экскурсии по Старо-Татарской слободе на татарском языке. Ближайшее мероприятие запланировано во второй половине августа. Они будут проводиться бесплатно раз в месяц.

Маршрут экскурсии пролегает вдоль знаковых культурных объектов «Старого города». Участники пройдут по ул. Марджани, мимо мечети Аль-Марджани, по ул.Каюма Насыри. За полтора часа гид расскажет об истории объектов культурного наследия, биографии их владельцев.

Проект реализуется при участии префектуры «Старый город» и МБУ «Историческая среда». Экскурсия будет проводиться группами по 15—20 человек, необходима предварительная запись по телефону: +7(904) 714-32-51, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

realnoevremya.ru