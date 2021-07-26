Участницы конкурса “Ак калфак” попробовали свои силы в приготовлении национального блюда

С 26 по 27 июля в Казани проходит III тур IV конкурса “Ак калфак”, в котром принимают участие девушки до 18 лет. В рамках сегодняшней программы участницы совершили поездку в Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала, посоревновались в конкурсе по выпечке татарского национального блюда “вак бәлеш” и побеседовали с руководителем общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Кадрией Идрисовой.

Девушки, прибывшие в Казань – это 7 финалисток конкурса, которые обошли более 100 участниц.

Сегодня девушки испекли национальное татарское блюдо – “вак бәлеш”. Кадрия Раесовна рассказала участницам о секретах приготовления теста, научила тонкостям изготовления начинки для вкуснейшей выпечки.

Членами Жюри стали руководитель общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Кадрия Идрисова, главный редактор татарской редакции журнала “Идель” Гулюса Закирова, редактор отдела журнала “Сююмбике” Алсу Шакирова, певица Сайда Мухаметзянова, ведущая телеканала “Шаян-Тв” Малика Мотыгуллина и обладательница Гран-при конкурса “Ак калфак” предыдущего года Айзиля Абдрахманова.

Члены жюри оценили умение девушек вести беседу на литературном татарском языке, их поведение, знание традиций своего народа и другие качества, присущие настоящим татарским девушкам.

Теплой и душевной стала беседа Кадрии Раесовны с участницами конкурса. Она рассказала девочкам об особенностях повседневной национальной одежды, о приготовлении татарских национальных блюд и о воспитании.

“Главное – будьте искренними, не бойтесь изучать новое, и упорно трудитесь, за какое бы дело вы не взялись”, – напомнила Кадрия Идрисова.

Для школьниц подобные беседы – настоящее сокровище, ведь здесь они постигают характерные для татарских женщин качества, тайны татарских традиций.

Большинство участниц приехали на конкурс с мамами.

“Будьте внимательны к родителям. Где бы вы ни находились, они всегда беспокоятся за вас. И когда вы сами станете матерями, вы поймете важность уважения к родителям и трудности воспитания детей”, – сказала Кадрия Раесовна.

Девушки угостили своих мам и членов жюри свежей выпечкой. Конкурс позволил участникам почувствовать себя настоящими молодыми хозяйками и попробовать свои силы в приготовлении татарских народных блюд.

Напомним, 27 июля в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоится торжественная церемония награждения победительниц конкурса “Ак калфак”.