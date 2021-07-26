Минниханов и Шаймиев выступят на 44-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев выступят на заседании 44-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом на брифинге в Кабмине республики рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Сессия пройдет в онлайн-формате. Запланированы выступления Рустама Минниханова и Минтимера Шаймиева», — отметила спикер.

Она напомнила, что в следующем году в Казани состоится 45-й сессия комитета, а в этом году Татарстан станет только участником мероприятия.

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