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Минниханов и Шаймиев выступят на 44-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

Минниханов и Шаймиев выступят на 44-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

в Новости, Слайдер, Политика, Новости конгресса, Главные новости, 26.07.2021 0 6

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев выступят на заседании 44-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом на брифинге в Кабмине республики рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Сессия пройдет в онлайн-формате. Запланированы выступления Рустама Минниханова и Минтимера Шаймиева», — отметила спикер.

Она напомнила, что в следующем году в Казани состоится 45-й сессия комитета, а в этом году Татарстан станет только участником мероприятия.

www.tatar-inform.ru

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