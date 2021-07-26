“Воткинская мечеть: из прошлого в будущее”– так называется книга краеведа-исследователя и общественного деятеля из г.Воткинска (Удмуртская Республика) Айрата Шаукатовича Газимзянова. Автор уроженец г. Воткинска, после окончания Ижевского государственного технического университета в 2007 году поступил на работу в Воткинский завод.

С 2005 по 2014 гг. А.Ш. Газимзянов возглавлял Воткинское отделение общественной организации «Союз татарской молодежи Удмуртской Республики «Иман». В 2012-2014 гг. он был председателем Молодежного парламента муниципального образования «Город Воткинск», а с 2018 года является членом общественной палаты г. Воткинска.

Начиная с 2009 года, автор публикует серию статей по вопросам общественной и религиозной жизни татар Воткинского региона в республиканской газете «Муслим». Он также является автором ряда молодежных проектов городского уровня «Контрольная закупка», «Научно-практическая конференция среди молодежи», «Харакәттә баракәт».

Книга, о которой идет речь, посвящена истории и общественной жизни мечети г. Воткинска. Идея написать книгу у Айрата Газимзянова появилась еще в начале 2000-х годов, когда в 2007 году он познакомился с воткинскими прихожанами-старожилами, которые с интересом рассказывали истории, связанные с мусульманским храмом.

Однако написание книги началось в 2018 году, после того как были найдены исторические документы во время реконструкционных работ.

По мнению автора, эта книга позволит сохранить историю о Воткинской мечети и станет ценным историческим материалом для будущих поколений.

Читателям книги представлен материал об ее строительстве, отражены биографии людей, внесших вклад в ее развитие, воспоминания старожилов, документальные факты из архивных материалов. Помимо основной темы рассматривается также история развития мусульманской общины поселка.

Воткинский завод до появления данной мечети и татарского национального движения Воткинска в XX-XXI вв. и государственно-исламских отношений в советский и современный российский периоды.

Книга открывается со стихов Альфии Идрисовой о мечети и обращения муфтия Удмуртской Республики Фаиза хазрата Мухамедшина к читателям книги.

Далее в «Предисловии» рассказывается об истории написания книги, и кто оказал содействие в сборе материалов и издании работы (с.8-9).

Первый раздел книги посвящен истории мусульманской общины поселка «Воткинский завод в XIX веке» (с.10-14).

В следующей главе рассказывается об истории Воткинской мечети, начиная с 1898 по 1901 гг. В этом разделе даны архитектурные чертежи строительства мечети, фотоматериалы религиозных деятелей и здания мечети, документации, связанные со строительством мечети…

В разделе «Новый этап развития и первые испытания» характеризуется история мечети и религиозная жизнь г.Воткинска с 1901 года до 1940-х годов (с.31-44). Здесь приложены различные документы, в том числе данные из метрических книг.

В разделе «Послевоенная пора» характеризуется религиозная жизнь в Воткинске с 1940 до конца 1980-х годов. В этой главе размещено достаточно много фотоматериалов и документов (с.45-88).

Следующий раздел «Новое время» (с.89-151) посвящен периоду подъема религиозной жизни и новому этапу деятельности мечети в современную эпоху (с.89-143). Раздел обогащен большим количеством фотоматериалов.

Последний раздел «2018 год. Новейшая история» (с.144-151).

Каждый из описанных разделов оснащен списком библиографических материалов. В конце книги помещены слова имама Воткинской мечети – имам-хатыба г.Воткинска и Воткинского района Мухамматнура хазрата Ашрапова, а также именной указатель (с.158-163), терминологический словарь (с.164-166) и об авторе (с.167).

Книга Айрата Газимзянова «Воткинская мечеть: из прошлого в будущее» (Воткинск, 2020, 168 стр.) адресована краеведам, специалистам в области общественных и гуманитарных наук, представителям мусульманского духовенства и национально-культурных организаций, а также широкой общественности, интересующихся историей ислама и татарского народа.

Материал подготовлен А.А. Бурхановым, председателем РОО «Общество татарских краеведов» РТ, заслуженным деятелем науки РТ.