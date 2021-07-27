В Доме дружбы народов Челябинской области чествовали победителей национально-культурного праздника «Сабантуй».

24 июля 2021 года в Доме дружбы народов Челябинской области прошла торжественная церемония награждения лауреатов национально-культурного праздника «Сабантуй – 2021».

Второй год Сабантуй проходил в онлайн-режиме. Несмотря на заочный формат, конкурс собрал более 350 участников из 24 муниципальных образований Челябинской области: Аргаяшский, Кунашакский, Ашинский, Брединский, Красноармейский, Варненский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский, Чесменский, Карталинский, Нагайбакский, Златоуст, Верхний Уфалей, Катав-Ивановск, Магнитогорск, Миасс, Нязепетровск, Троицк, Челябинск.

В фойе Дома дружбы народов разместилась выставка национально-прикладного творчества: вышивка, предметы быта и одежды.

На суд жюри были представлены старинные рецепты национальной кухни, элементы национального костюма, декоративно-прикладного творчества, презентация юрт и национальных уголков и мастер-класс по стрельбе из лука.

49 работ получили звание Лауреатов в следующих номинациях: «Лучшая тюбетейка праздника»; «Лучшая юрта, подворье, национальный уголок»; «Мастеровой Сабантуй» (национальная кухня, декоративно-прикладное творчество, национальный костюм); конкурс «Лучшая частушка»; конкурс «Таланты Сабантуя».

Поздравляем победителей национального праздника «Сабантуй» и желаем дальнейших творческих успехов!

Конгресс татар Челябинской области