Казани присвоен статус Молодежной столицы ОИС

Сегодня, в 11-й день месяца джумадаль-ахыр (14 января), муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с членами Исполнительной дирекции Молодежной столицы Организации исламского сотрудничества – Казань 2022. На встрече приняли участие руководитель Исполнительной дирекции Молодежной столицы Организации исламского сотрудничества – Казань 2022, руководитель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова, директор молодежного центра «Сәләт» Айгуль Габдрахманова, начальник отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктимирова, начальник отдела внешних связей ДУМРТ Мухаммад Сагизов и другие.

В конце 2021 года Казани был присвоен статус Молодежной столицы ОИС – 2022. В рамках этого события в 2022 году в Казани планируется проведение ряда международных событий. Главными организаторами являются Министерство молодежи РТ, Молодежный центр «Сәләт», Академия молодежной дипломатии.

И сегодняшней темой встречи с муфтием стало обсуждение организация и проведение Международного конкурса чтецов Священного Куръана под эгидой ДУМ РТ. Гости поинтересовались экспертным мнением муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина как лучше организовать этот конкурс. Муфтий Татарстана и компетентные специалисты ДУМ РТ дали свои советы по организации и проведения Международного конкурса чтецов Священного Куръана. Как отметил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, это мероприятие должно пройти на должном высоком уровне.

«Это мероприятие для мусульманского мира, в том числе для молодежи очень важное. Нам важно, чтобы это мероприятие прошло на высшем уровне, поэтому нам необходима поддержка, помощь и содействие Духовного управления мусульман РТ, – говорит Дильбар Садыкова. – Мы хотим также приурочить это мероприятие к 1100 летию официального принятия Ислама Волжской Булгарией. Чтобы молодежь из других стран сюда приехала, узнала об этом мероприятии и транслировала об этом в зарубеж».

dumrt.ru