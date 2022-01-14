В Пензенском отделении “Ак калфак” провели мастер-класс по татарской национальной кулинарии

Как известно, 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Именно поэтому в первой половине января Пензенская региональная общественная организация татарских женщин “Ак калфак” провела мастер-класс для женщин регионального отделения «Союза женщин России» по татарской национальной кулинарии. Фирдаус Тумеркина готовила перемечи по старинному рецепту наших бабушек. За чашкой чая и приготовленными собственноручно перемечами гостьи поговорили о традициях татарского и русского народов, отметили их неразрывную связь.

Члены организации выражают благодарность Бакиру Усмановичу Акжигитову за предоставление площадки кафе “Кунак” и организацию чайного стола.

“Встреча получилась очень душевной и тёплой”, – отметила Ольга Александровна Чистякова, депутат Законодательного Собрания Пензенской области и председатель Пензенского отделения “Союз женщин России”.

Отдельно хочется отметить важность межнационального взаимодействия, благодаря которому к женскому движению привлекаются все новые и новые представительницы прекрасной половины человечества.

Председатель ПРОО “Ак калфак”

Эльмира Васильева