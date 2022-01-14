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Эдуард Латыпов выступит на следующем этапе Кубка мира в Италии

Эдуард Латыпов выступит на следующем этапе Кубка мира в Италии

в Новости, Слайдер, Спорт, Главные новости, 14.01.2022 0

Биатлонист Эдуард Латыпов примет участие в этапе Кубка мира в итальянском Антхольце по окончании карантина в Оберхофе, сообщил старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

Латыпов сдал положительный тест на коронавирус перед стартом пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе и пропускает также этап в Рупольдинге, проходящий в эти дни.

— У Эдуарда все хорошо с точки зрения здоровья. Со стороны тренировок, работает один раз в день. Выполняет комбинированную тренировку: два часа на лыжах, час на велосипеде. Стрельба была вчера, еще четыре или пять раз он также сможет позаниматься ей. Он будет там до 20 января, оттуда из Оберхофа он поедет в Антхольц, где примет участие в этапе Кубка мира, — сказал Каминский журналистам.

Этап Кубка мира в Антхольце пройдет 20–23 января.

matchtv.ru

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