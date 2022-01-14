Театр кукол «Экият» покажет спектакль «Альфия» в честь дня рождения Альфии Авзаловой

В честь дня рождения Альфии Авзаловой 15 января в 18:00 Татарский Государственный театр кукол «Экият» покажет спектакль «Әлфия» (Альфия) в постановке Ильгиза Зайниева.

Для многих Альфия Авзалова была не просто кумиром детства, но и всей жизни. На ее песнях выросли целые поколения, их пели по всему Союзу. Сама исполнительница объездила весь мир и выступала на 14 языках.

Это трогательное и достоверное повествование жизни и творчества великой народной певицы. Спектакль «Альфия» создавался на основе биографических данных певицы, но постановка не претендует на хронологическую точность. Действие начинается событиями 1996 года, когда Авзалова борется со страшной болезнью, которая может оборвать ее жизнь или вынудить покинуть сцену. Очнувшись после перенесенной операции, воспоминания героини переносят зрителя в самые ранние годы – детство певицы.

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