Казанские шакирды сыграли в интеллектуальные игры «Хузур» по случаю Мавлид ан-Наби

Казанские шакирды медресе «Мухаммадия», Центра подготовки хафизов Куръана и Российского исламского института сыграли в интеллектуальные игры «Хузур» по случаю месяца Мавлида. Викторины среди студентов прошли в формате «Что? Где? Когда?» и организованы силами издательского дома «Хузур» ДУМ РТ. Участники поединков отвечали на вопросы из области сиры Пророка ﷺ, фикха, акыды и Куръана. Ответы шакирдов оценивали их же преподаватели, которые выступили в качестве компетентного жюри.

Как отметил устаз Российского исламского института Амир хазрат Садыков, игра «Хузур» позволила ребятам укрепить полученные в стенах института знания и узнать некоторые новые аспекты исламского вероучения. В целом участники викторин показали высокий уровень знаний исламского вероучения, активно отвечали на вопросы и выразили признательность организаторам за проведение мероприятия.

От имени Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ всем победителям, а также участникам интеллектуальной игры были вручены книги.

dumrt.ru