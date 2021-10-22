Татары Астрахани приглашают на танцевальный флешмоб

Танцевальный флешмоб «Биюче шәһәр – Танцующий город» пройдёт 24 октября в Астрахани.

Необычно то, что это будет татарский флешмоб. И состоится он в городе впервые. Автономия татар Астраханской области приглашает всех жителей города принять участие.

Гостей и участников мероприятия ожидают: настоящий молодёжный танцевальный баттл, особенный татарский вальс для старшего поколения. Концертные номера и выступления танцевальных ансамблей. Вкуснейшая выпечка и горячий чай для тех, кто всё таки замёрзнет в тёплый воскресный полдень. Мы уверены, удержаться от участия будет невозможно. Завершится всё массовым танцевальным номером. Возможно, самым массовым за всю историю Астрахани.

Автономия татар Астраханской области