Развитие связей между Татарстаном и Санкт-Петербургом в очередном выпуске проекта «Tatarstan Today. Открытый миру»

Как сводятся мосты между Санкт-Петербургом и Татарстаном?! Почему выражение “татарстанский рецепт самостоятельности” так популярен и известен в Северной столице? Ответы на эти и другие вопросы межрегионального взаимодействия в очередном выпуске проекта “Tatarstan Today. Открытый миру с Диной Газалиевой”.

Президент союза музеев России, всемирно известный эксперт и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, Заслуженный артист РСФСР, Народный артист Татарстана, педагог Альберт Асадуллин в интервью Дине Газалиевой рассказывают о главных эмоциональных и культурных связях между нашими субъектами.

Для просмотра перейдите по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=FoPZgAHgaMw

tatspb.tatarstan.ru