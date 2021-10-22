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Развитие связей между Татарстаном и Санкт-Петербургом в очередном выпуске проекта «Tatarstan Today. Открытый миру»

Развитие связей между Татарстаном и Санкт-Петербургом в очередном выпуске проекта «Tatarstan Today. Открытый миру»

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 22.10.2021 0 8

Как сводятся мосты между Санкт-Петербургом и Татарстаном?! Почему выражение “татарстанский рецепт самостоятельности” так популярен и известен в Северной столице? Ответы на эти и другие вопросы межрегионального взаимодействия в очередном выпуске проекта “Tatarstan Today. Открытый миру с Диной Газалиевой”.

Президент союза музеев России, всемирно известный эксперт и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, Заслуженный артист РСФСР, Народный артист Татарстана, педагог Альберт Асадуллин в интервью Дине Газалиевой рассказывают о главных эмоциональных и культурных связях между нашими субъектами.

Для просмотра перейдите по ссылке:  https://www.youtube.com/watch?v=FoPZgAHgaMw

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