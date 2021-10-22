В Санкт-Петербурге прошло мероприятие «Традиции. Фестиваль народных культур. День республики Татарстан»

17го октября 2021 года в Центральной районной библиотеке Красносельского района г. Санкт-Петербурга Татарский Фольклорный Ансамбль «Акчарлак» принимал участие в мероприятии «Традиции. Фестиваль народных культур. День республики Татарстан».

Программа мероприятия была очень насыщенной и интересной. В арт-пространстве библиотеки гостей встречали тематические мастер-классы, которые провели члены коллектива «Акчарлак».

Первый мастер-класс по изготовлению татарской лапши провела Вагизова Индира Миргазияновна. Своим интересным рассказом она привлекла многих гостей в свой мастер-класс. И не только! Весь процесс: замес теста, раскатывание теста и нарезка самой лапши были проделаны наглядно. И в этом принимали участие гости мероприятия. Было очень живо и интересно!

Второй мастер-класс по вязанию крючком провели Губайдуллина Фагиля Шариповна, Галимова Галия Туктамышевна и Шарипова Роза Фидаевна. Мастер-класс привлек к себе внимание экспозицией из красочных изделий, связанных крючком, которые были выставлены. Воодушевленные такой красотой, гости захотели научиться вязать. Им были показаны первые азы этого творческого процесса. Участники унесли в подарок связанные ими цветочки.

Третий мастер-класс по татарскому танцу провели Зигангирова Светлана Насыйровна и баянист Рахимов Фаяз Галиуллович. Участникам мастер-класса были показаны элементы татарского танца. Все дружно повторяли, и в конце все элементы были собраны в миниатюрный танец-экспромт.

По окончании мастер-классов, Бадретдинова Лилия Асхатовна провела беседу о Татарстане. О свадебной традиции у татар, в сопровождении видео материалов, рассказала Валеева Фаузия Руслановна.

Завершилось мероприятие концертом. Татарский фольклорный ансамбль «Акчарлак» исполнил татарские и русские песни. Татарский танец показала Зигангирова Светлана Насыйровна, сольную песню «Эзлэдем бэгрем сине» исполнила Муратова Наиля Наимовна.

Мероприятие, посвященное Дню Республики Татарстан, прошло на хорошем позитивном настроении. От лица ТФА «Акчарлак» выражаю благодарность Самсаковой Светлане Эдуардовне — заведующей отделом обслуживания и Шилову Фёдору Михайловичу — библиотекарю II категории Центральной районной библиотеки Красносельского района СПб за приглашение и сотрудничество, за профессионализм, за создание душевной и позитивной атмосферы. Все участники ТФА «Акчарлак» были награждены благодарственными письмами и получили в подарок книги. Спасибо всем!

Художественный руководитель ТФА «Акчарлак»

Член Совета «Ак калфак-Нева»

Зигангирова Светлана

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