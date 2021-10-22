Данис Шакиров рассказал представителям Татарстана в регионах России и за рубежом о Всероссийской переписи населения

В Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан прошло рабочее совещание по сотрудничеству с соотечественниками в торгово-экономической сфере.

В совещании принял участие Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Здесь он рассказал представителям Татарстана в регионах Российской Федерации и за рубежом о Всероссийской переписи населения и ответил на актуальные вопросы.

На встрече присутствовали Заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер, советник по экономическим вопросам Председателя Всемирного конгресса татар Айдар Абдрахманов, Постоянный Представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов и др.